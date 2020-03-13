Поезда на Савеловском направлении МЖД задерживаются из-за упавшего на провода дерева

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных поездов Савеловского направления МЖД и МЦД-1, интервал движения был нарушен из-за упавшего на контактные провода дерева. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время несколько пригородных электричек и поездов МЦД-1 следуют с увеличенным интервалом. МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что днем в пятницу на двух участках Икша - Катуар, Катуар - Лобня Савеловского направления из-за непогоды произошло падение деревьев на контактные провода. На место ЧП оперативно прибыли бригады железнодорожников для устранения неисправности.

"На время работ движение поездов осуществлялось по соседнему пути в оба направления. В 14:40 железнодорожники убрали деревья и открыли пути для движения. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - заключили в пресс-службе.