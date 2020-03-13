Объем экспорта продукции АПК Москвы вырос на 28% в январе 2020 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экспорт московской продукции агропромышленного комплекса в январе 2020 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $263 млн. Рост экспорта связан с появлением возможности для московских производителей направлять мясо птицы в Китай. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общий объем экспорта московской продукции агропромышленного комплекса в январе составил $263,07 млн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 28,2%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, один из популярных экспортных продуктов Москвы - мясо птицы ($9,52 млн). "Наращивание объемов экспорта связано с появлением возможностей для московских производителей осуществлять поставки в Китай. Напомним, ранее Главное таможенное управление КНР аккредитовало московские птицеводческие предприятия для поставок мяса птицы в Китай", - отмечается в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, в число наиболее востребованных экспортных товаров Москвы вошел шоколад ($4,19 млн), объем экспорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,32%.

"Только за первый месяц 2020 года Москва стала генератором почти 14% объема экспорта продукции АПК всей страны. Московские продукты представлены в 75 странах, ее ключевыми импортерами стали: Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Египет и Казахстан. Наша главная задача - увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения присутствия столичных компаний на внешних рынках", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.