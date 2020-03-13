{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем экспорта продукции АПК Москвы вырос на 28% в январе 2020 года

Одним из популярных экспортных продуктов стало мясо птицы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экспорт московской продукции агропромышленного комплекса в январе 2020 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $263 млн. Рост экспорта связан с появлением возможности для московских производителей направлять мясо птицы в Китай. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общий объем экспорта московской продукции агропромышленного комплекса в январе составил $263,07 млн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 28,2%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, один из популярных экспортных продуктов Москвы - мясо птицы ($9,52 млн). "Наращивание объемов экспорта связано с появлением возможностей для московских производителей осуществлять поставки в Китай. Напомним, ранее Главное таможенное управление КНР аккредитовало московские птицеводческие предприятия для поставок мяса птицы в Китай", - отмечается в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, в число наиболее востребованных экспортных товаров Москвы вошел шоколад ($4,19 млн), объем экспорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,32%.

"Только за первый месяц 2020 года Москва стала генератором почти 14% объема экспорта продукции АПК всей страны. Московские продукты представлены в 75 странах, ее ключевыми импортерами стали: Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Египет и Казахстан. Наша главная задача - увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения присутствия столичных компаний на внешних рынках", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом
В столичном штабе по профилактике коронавируса отметили, что двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС