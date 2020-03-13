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Школьников в Москве не отпускают на прогулки из-за урагана

Порывы ветра в столице могут достигать 20-25 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в пятницу поручили не отпускать школьников на прогулки на улицу из-за ураганного ветра. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Особое указание дано департаменту образования - в их адрес направлены рекомендации о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе связи с сильным ветром в пятницу. Синоптики предупреждают, что местами порывы могут достигать 20-25 м/с.

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