Более 210 деревьев повалено ветром в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 210 деревьев упали из-за сильных порывов ветра на территории столицы, из них городские службы уже убрали 117. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"13 марта ожидались сильные юго-западный и западный ветра порывами до 20-25 м/с. На данный момент на территории города зафиксировано 216 упавших деревьев, из них уже убрано 117", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, повреждено 48 автомобилей, зафиксировано 2 случая обрыва электропроводов. "Подача электроэнергии восстановлена", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий все городские службы переведены в усиленный режим работы.