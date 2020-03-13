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Московские парки ограничивают вход из-за штормового ветра

Решение о закрытии учреждений на вход будет принимать руководство парка в зависимости от особенностей территории

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские парки в пятницу ограничили вход в связи со штормовым ветром, в дальнейшем их руководство будет принимать решение о продолжении работы в зависимости от текущей погоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"В связи с поступлением экстренного предупреждения от Главного управления МЧС России по Москве о наступлении неблагоприятных метеорологических условий администрациями парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, принято решение об ограничении доступа на территории", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение о закрытии учреждений на вход принимаются руководством парка в зависимости от особенностей территории. В дальнейшем парки будут самостоятельно принимать решение о продолжении работы в зависимости от погодных условий.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе связи с сильным ветром в пятницу. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21:00 в столичном регионе.

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Россия
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