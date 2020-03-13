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Пробки на дорогах в Москве возросли до восьми баллов

Движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережым, Большому Москворецкому мосту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в пятницу вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 18:25 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережым, Большому Москворецкому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

Также на МКАД движение местами затруднено на северо-западе, юго-западе и юго-востоке. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Звенигородском, Волгоградском, Ленинградском шоссе в сторону области.

Теги
Россия
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