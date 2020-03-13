Музеи Москвы не наблюдают спада посещаемости из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские музеи не наблюдают сильного спада посещаемости из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса и соответствующими ограничительными мерами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службах ГМИИ им. Пушкина, Музеев Московского Кремля, музея современного искусства "Гараж".

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

"Посещение музея, как правило, не попадает под определение массовых мероприятий. Среднедневная посещаемость нашего музея - около 3 тыс. посетителей. Сейчас эти цифры стали чуть ниже, в первую очередь, за счет запрета на школьные экскурсии. Все запланированные ранее экскурсии, лекции, занятия по инициативе музея не отменяются, это малочисленные форматы (до 100 участников)", - сказала начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина Марина Жучкова, чьи слова привели в пресс-службе.

Жучкова добавила, что "массовых отказов посетителей от участия в таких мероприятиях нет". "За исключением школьных экскурсий - почти половина заказов отменяется, мы возвращаем полную стоимость. При этом мы не планируем в ближайшее время проводить какие-либо акции, фестивали и другие активности, чтобы привлекать дополнительные потоки посетителей или собирать значительное число людей в одном пространстве, а также не рекомендуем партнерам приводить в музей организованные группы численностью более 100 человек", - сказала начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина.

В пресс-службе Музеев Московского Кремля отметили, что сейчас в музее низкий сезон. "Февраль-март - это месяцы, когда поток иностранных посетителей невысок из года в год. Туристических групп из Китая, которые обычно начинают приезжать в это время года, сейчас нет, поскольку запрещен въезд китайских граждан на территорию России. В общем среднегодовом потоке китайских туристов обычно около 25%, но существенно большая часть туристов приходится на летние месяцы", - сказали в пресс-службе. Там также напомнили о действующем запрете на выезд школьных групп на экскурсии. "Но в индивидуальном порядке дети с родителями продолжают приходить. Музеи работают в обычном режиме", - добавили в пресс-службе ММК.

В музее современного искусства "Гараж" ТАСС отметили, что принимают необходимые меры, согласно предписаниям Роспотребнадзора. "В настоящее время приостановлены рабочие поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники, которые возвращаются из командировок и отпусков, соблюдают двухнедельный карантин. По посещаемости музей остается в плановых показателях", - сказали в пресс-службе.