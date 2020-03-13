{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Музеи Москвы не наблюдают спада посещаемости из-за коронавируса

Исключение составляют учащиеся из-за запрета на школьные экскурсии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские музеи не наблюдают сильного спада посещаемости из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса и соответствующими ограничительными мерами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службах ГМИИ им. Пушкина, Музеев Московского Кремля, музея современного искусства "Гараж".

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

"Посещение музея, как правило, не попадает под определение массовых мероприятий. Среднедневная посещаемость нашего музея - около 3 тыс. посетителей. Сейчас эти цифры стали чуть ниже, в первую очередь, за счет запрета на школьные экскурсии. Все запланированные ранее экскурсии, лекции, занятия по инициативе музея не отменяются, это малочисленные форматы (до 100 участников)", - сказала начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина Марина Жучкова, чьи слова привели в пресс-службе.

Жучкова добавила, что "массовых отказов посетителей от участия в таких мероприятиях нет". "За исключением школьных экскурсий - почти половина заказов отменяется, мы возвращаем полную стоимость. При этом мы не планируем в ближайшее время проводить какие-либо акции, фестивали и другие активности, чтобы привлекать дополнительные потоки посетителей или собирать значительное число людей в одном пространстве, а также не рекомендуем партнерам приводить в музей организованные группы численностью более 100 человек", - сказала начальник отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина.

В пресс-службе Музеев Московского Кремля отметили, что сейчас в музее низкий сезон. "Февраль-март - это месяцы, когда поток иностранных посетителей невысок из года в год. Туристических групп из Китая, которые обычно начинают приезжать в это время года, сейчас нет, поскольку запрещен въезд китайских граждан на территорию России. В общем среднегодовом потоке китайских туристов обычно около 25%, но существенно большая часть туристов приходится на летние месяцы", - сказали в пресс-службе. Там также напомнили о действующем запрете на выезд школьных групп на экскурсии. "Но в индивидуальном порядке дети с родителями продолжают приходить. Музеи работают в обычном режиме", - добавили в пресс-службе ММК.

В музее современного искусства "Гараж" ТАСС отметили, что принимают необходимые меры, согласно предписаниям Роспотребнадзора. "В настоящее время приостановлены рабочие поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники, которые возвращаются из командировок и отпусков, соблюдают двухнедельный карантин. По посещаемости музей остается в плановых показателях", - сказали в пресс-службе.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Продажи новостройки на северо-востоке Москвы проверяют из-за проблем с оформлением ДДУ
Причиной проверки стало обращение гражданина, которому предлагали заключить договор, отличный от договора долевого участия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС