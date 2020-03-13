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Увеличены интервалы в движении поездов по оранжевой ветке московского метро

Один из составов применил экстренное торможение из-за пассажира, оказавшегося на пути станции "Сухаревска"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Интервалы движения поездов по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена увеличены после падения пассажира на пути. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется, вводится в график", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что ранее из-за пассажира, оказавшегося на пути станции "Сухаревская", один из составов применил экстренное торможение. Пассажир быстро поднялся на платформу.

"Движение на линии не прерывалось. Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни", - сказали в пресс-службе.

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