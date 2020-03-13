График движения поездов в Савеловском направлении МЖД восстановлен после сбоя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. График движения поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 восстановили после сбоя из-за падения деревьев на контактные провода. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Московская железная дорога восстановила график движения поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", нарушенный ранее из-за падения деревьев на контактные провода", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что диспетчеры ОАО "РЖД" стабилизировали движение, восстановили интервал и приняли все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить график.