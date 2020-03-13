Людей эвакуировали из ТЦ "Столица" в Москве из-за задымления

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек эвакуированы из торгового центра "Столица" на Солнцевском проспекте в Москве из-за задымления, на место происшествия прибыли пожарные. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Задымление произошло по адресу: Солнцевский проспект, 21. Из-за этого проведена полная эвакуация из здания. Там расположены ТЦ "Столица" и еще несколько организаций. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших не поступало.