Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Автомобиль Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на улице Маршала Полубоярова на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В пятницу поздно вечером на ул. Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2, произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода", - сказали в Госавтоинспекции. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства ЧП.