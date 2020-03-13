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Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на юго-востоке Москвы

Авария произошла на улице Маршала Полубоярова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Автомобиль Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на улице Маршала Полубоярова на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В пятницу поздно вечером на ул. Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2, произошло ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода", - сказали в Госавтоинспекции. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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