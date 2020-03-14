Порывистый ветер и метель ожидаются в Москве 14 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в субботу в Московском регионе западный ветер с порывами до 17 м/с и метель, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Дождь, переходящий в снег. Местами метель, гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве от 4 до 6 градусов тепла, к вечеру похолодает до минус 2 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 6 градусов.

В Подмосковье прогнозируют 1-6 градусов тепла, к концу дня ожидается понижение температуры до минус 6 градусов, ночью - до минус 9 градусов.

Западный ветер днем составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с. В ночь на воскресенье ветер изменит направление на северное. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 21:00 мск воскресенья, из-за метели - до 21:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.