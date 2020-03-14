Музей "Гараж" в Москве закрывается на неопределенный срок из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж", расположенный в парке Горького, приостанавливает работу из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Музей продолжит работу на онлайн-платформах, сообщил директор "Гаража" Антон Белов в субботу.

"На данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом сотрудников музея "Гараж". Мы предпринимали и предпринимаем все рекомендованные меры профилактики, включая карантин сотрудников после поездок и отмену предстоящих командировок. В ситуации возрастающего напряжения мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность - на время приостановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива", - говорится в обращении Белова на сайте музея.

Во время закрытия музей усилит свое присутствие онлайн. "Наши кураторы и сотрудники всех отделов уже работают над тем, чтобы рассказать вам что-то новое и познавательное об искусстве в разных форматах в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас мы не можем спрогнозировать, когда откроемся снова. Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в "Гараже", мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой", - добавил директор "Гаража".

Он подчеркнул, что это решение далось тяжело команде музея. "Но если мы как популярный музей не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу ваше здоровье - наших бессменных соратников по развитию современного искусства в России, всех приглашенных лекторов и педагогов, наших сотрудников, родственников и друзей старшего возраста", - отметил Белов.

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников.

В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.