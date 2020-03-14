Бочкарев: к строительству инфекционного центра в ТиНАО привлекли лучших специалистов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Строительство инфекционного центра в Новой Москве ведут одновременно несколько сетевых и отраслевых организаций стройкомплекса, параллельное ведение строительных процессов позволит сократить сроки возведения инфекционного центра в Новой Москве. Об этом сообщил журналистам в субботу по итогам выездного заседания оперативного штаба заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"К работам привлечены специалисты компаний ФСК, "Крост", "Мосинжпроект" и другие представители сетевых и отраслевых организаций. Это позволяет многие строительные процессы вести параллельно, сокращая, таким образом, общие сроки возведения госпиталя", - отметил Андрей Бочкарев.

Глава стройкомплекса рассказал, что для строительства центра и его последующей эксплуатации будет построено около 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка. Бочкарев подчеркнул, что на строительстве госпиталя задействовано большое количество рабочих и техники лучших столичных компаний.

"Сейчас идет активная подготовка строительной площадки. Еще несколько дней назад здесь было пустующее сельскохозяйственное поле, которое необходимо приспособить под возведение больницы. Уже в течение ближайших пяти дней с территории будет вывезено около 90 тыс. куб. м грунта, который образуется в результате подготовки основания госпиталя, инженерных сетей и дорог", - сказал Бочкарев.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.