МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом, гололедице и ветре до 20 м/с в субботу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде со снегом, гололедице и ветре до 20 м/с в субботу вечером.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 19:00 мск 14 марта до 02:00 мск 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с непогодой москвичам рекомендуют обходить шаткие строения и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров.

В пятницу столичный главк МЧС предупредил москвичей о ветре с порывами до 25 м/с. По данным источника в экстренных службах, в Москве и области в пятницу ветер повалил более 70 деревьев, что привело к повреждению порядка 20 машин.