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Разгон облаков на праздники в Москве обойдется почти в 452 млн рублей

Речь идет о четырех праздниках, включая День Победы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московское городское специализированное управление по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства заключило контракт на 451,83 млн рублей на разгон облаков в праздники этого года. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

"Объект закупки: оказание услуг по метеозащите Москвы во время проведения в 2020 году праздничных мероприятий: 1 мая, День Победы, День России и День города", - отмечается в документе.

Договор заключен с АНО "Агентство атмосферных технологий". Исполнитель должен будет использовать самолеты для "воздействия на облачные образования", чтобы погода в праздники была солнечной и без осадков.

Самолеты должны быть оборудованы системами вторичной радиолокации, дополнительными кислородными системами, которые позволяют сбросить реагенты при разгерметизации грузового отсека. Продолжительность полетов самолетов должна быть не менее четырех часов.

В 2019 году столичные власти выделяли на разгон облаков перед праздниками 1, 9 мая, 12 июня и на День города 410,56 млн рублей, в 2018 году - 400 млн, в 2017 году - 293 млн.

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