Геронтологический центр за 450 млн рублей построят в Ново-Переделкине

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Инвестор вложит порядка 450 млн рублей в течение трех лет в строительство геронтологического центра в районе Ново-Переделкино в Москве. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Инвестор планирует создать в Москве современный геронтологический центр на 150 койко-мест, объем инвестиций в строительство с 2020 по 2022 годы составит порядка 453 млн рублей, будет создано 116 новых рабочих мест", - цитируются в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Правительство Москвы и инвестор - ООО "Орпеа Рус", дочерняя компания французской Orpea Group, - уже подписали соглашение о реализации проекта. В нем зафиксировали экономические и имущественные обязательства инициатора проекта.

Как отметил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, слова которого приводятся в сообщении, компании "Орпеа Рус" присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит снизить общую региональную налоговую нагрузку на 25% при реализации проекта. "В частности, на 26% будет уменьшен региональный налог на прибыль - 12,5 вместо 17%, обнулена ставка налога на имущество, арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастровой стоимости", - уточнил он.

Общая площадь центра составит около 15 тыс. кв. м. Учреждение будет оборудовано всем необходимым для нужд людей старшего возраста и инвалидов. Специалисты будут ухаживать за пациентами по индивидуальным программам, следить за их питанием и реабилитацией, также постояльцам окажут психологическую поддержку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор французской компании Clinea (входит в Orpea Group) Эммануэль Массон договорились о строительстве современного геронтологического центра для людей пожилого возраста и инвалидов на 150 мест. Для реализации проекта правительство Москвы предоставит Orpea Group земельный участок, расположенный на территории московского научно-методического геронтологического центра "Переделкино". В современном геронтологическом центре будут созданы комфортные условия для проживания и реабилитации пациентов.

Orpea Group

Orpea Group была основана в 1989 году французским нейропсихиатром Жаном-Клодом Марьяном и в настоящее время является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 тыс. специалистов. Сеть Orpea включает 951 учреждение: дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, реабилитационные и психиатрические клиники в 16 странах Европы, Латинской Америке, а также в Китае. В 2019 году Orpea Group стала официальным участником Международного медицинского кластера в Москве, где планирует разместить Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.