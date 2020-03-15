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Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная" МЦД-2

По предварительным данным, он пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электрички на станции "Трикотажная" Курско-Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня электропоездом сообщением Москва-Рижская - Волоколамск в районе платформы "Трикотажная" смертельно травмирован мужчина. По предварительной информации, гражданин пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего", - сказали в ведомстве.

Как пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, ЧП произошло в 09:47 мск. "Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - отметила она.

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