Синоптики сообщили, что в Москву на два дня придет небольшое потепление

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Погода, почти соответствующая климатической норме, ожидает москвичей в течение новой недели. Небольшое потепление прогнозируется в четверг, но задержится оно буквально на два дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры будут около нуля градусов в течение недели, а дневные - положительными. Ветер уже завтра утихнет. Температура наконец-то будет близка к [климатической] норме", - сообщил он.

По словам Вильфанда, самыми теплыми днями недели для москвичей станут четверг и пятница. Однако уже в выходные дни будет очередное похолодание. "Ночные температуры будут [составлять] 3-5 градусов [мороза], а днем среднесуточная температура будет [составлять] около нуля градусов в эти дни", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 2-4 градуса тепла, во вторник - 3-5 градусов тепла, в среду - 5-7 градусов тепла, в четверг - 6-11 градусов тепла, в пятницу - 4-9 градусов тепла, в субботу - от 0 до 5 градусов тепла.