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Распространение коронавируса нового типа

Сеченовский медицинский университет переходит на дистанционное обучение

Мера введена по 30 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый московский медицинский университет им. Сеченова (Сеченовский университет) принял решение перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе университета.

"В соответствии с приказом ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко от 14 марта 2020 обучение будет осуществляться исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий в период с 16 марта 2020 года по 30 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Такое решение принято в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. В университете также отметили, что учебно-методические материалы, включая контрольные средства для самопроверки, размещены на Едином образовательном портале университета. "Централизованное тестирование будет проводиться через удаленный доступ, даты экзаменов перенесены", - добавили в пресс-службе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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