Противочумный центр в Москве оснастят новым оборудованием для лабораторных исследований

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Лабораторию в Противочумном центре в Москве планируют оснастить современными системами для повышения эффективности лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

"Лаборатория в Противочумном центре на улице Мусоргского будет в кратчайшие сроки переоборудована и оснащена современными системами для повышения эффективности лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в настоящее время в центре проводятся работы по увеличению мощностей, поэтому на территории развернуты масштабные строительные работы. "Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, важно не только качественно, но и оперативно обустроить лабораторию. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - отмечается в тексте с ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным департамента, в центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. "В ближайшие дни в лаборатории также появятся 15 амплификаторов для ПЦР, которые позволяют получать результат в режиме реального времени, десять амплификаторов для обратной транскрипции, десять станций выделения НК, 200 наборов дозаторов разного объема, 60 микроцентрифуг, десять медицинских насосов, 100 бактерицидных облучателей и 30 холодильных и морозильных камер", - говорится в сообщении. Уточняется, что также запланирована поставка десяти ламинарных боксов.

В сообщении поясняется, что вблизи центра будут созданы парковочные места для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медорганизаций. "На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется", - говорится в материале.