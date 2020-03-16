Бизнес Москвы сэкономит 38 млрд рублей за счет льготной ставки налога на имущество

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес Москвы за пять лет сэкономит 38 млрд рублей за счет сохранения льготной ставки налога на имущество. Это направлено на системную поддержку развития предпринимательства, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Бизнес сэкономит 38 млрд рублей в течение пяти лет за счет продления переходного периода по налогу на имущество организаций. <…> С 2019 года начала действовать максимальная ставка налога в размере 2%, установленная федеральным законодательством ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Московские организации с 2014 года платят налог на имущество по кадастровой стоимости. Для того, чтобы этот период был поступательным, была установлена пониженная ставка по налогу. Так, в 2014 году ставка составляла 0,9%, к 2018 году она постепенно выросла до 1,5%.

По словам Ефимова, эта мера направлена на системную поддержку развития бизнеса. Она обеспечивает постепенный комфортный переход организаций на новые требования налогообложения. Кроме того, переход к исчислению налога от кадастровой стоимости позволяет учитывать реальную цену объектов, что обеспечивает справедливые условия налогообложения, способствует улучшению конкурентной среды и росту доходов столичного бюджета, считает заммэра.

"Поступления в бюджет Москвы налога на имущество организаций после перехода на его уплату от кадастровой стоимости выросли в полтора раза - с 94 млрд рублей в 2014 году до 141 млрда рублей в 2019 году. За шесть лет рост поступлений в бюджет налога на имущество составил 47 млрд рублей", - добавил заммэра, чьи слова приводятся в сообщении.

Столичный бюджет ориентирован на социальное развитие Москвы. Больше половины расходов идет на строительство детских садов, школ, больниц, а доля расходов на развитие транспортной инфраструктуры составляет более 40%.