{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температура в Москве приближается к климатической норме

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет превышать норму всего лишь на два градуса
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Погода в Москве приближается к климатической норме для этого времени года, температура воздуха будет превышать норму всего лишь на два градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом за декаду, которая началась 15 марта и продлится до 25 числа, прогноз такой - температура будет примерно на 2 градуса выше нормы. Всего лишь, а до сих пор была на 9-11 градусов. Вторая половина месяца будет более прохладной. Мы приближаемся к климатической норме", - сообщил Вильфанд.

По словам Вильфанда, это неестественно, так как температура в течение марта должна повышаться. "Это происходит за счет того, что меняется циркуляция: ветер сейчас северный, потом западный, потом опять северный в конце недели", - отметил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 600 вызовов обработали сурдопереводчики Системы-112 в Подмосковье с начала года
Операторы-сурдопереводчики удаленно помогают слабослышащим и незрячим людям в общении с сотрудниками многофункциональных центров, медицинских учреждений, социальных служб, банков и других организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС