Температура в Москве приближается к климатической норме

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Погода в Москве приближается к климатической норме для этого времени года, температура воздуха будет превышать норму всего лишь на два градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом за декаду, которая началась 15 марта и продлится до 25 числа, прогноз такой - температура будет примерно на 2 градуса выше нормы. Всего лишь, а до сих пор была на 9-11 градусов. Вторая половина месяца будет более прохладной. Мы приближаемся к климатической норме", - сообщил Вильфанд.

По словам Вильфанда, это неестественно, так как температура в течение марта должна повышаться. "Это происходит за счет того, что меняется циркуляция: ветер сейчас северный, потом западный, потом опять северный в конце недели", - отметил он.