Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Часть московских вузов в целях профилактики распространения коронавируса переводят студентов на дистанционное обучение, сообщили пресс-службы высших учебных заведений.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Также руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

Как сообщила пресс-служба Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", вуз переводит студентов на индивидуальный график обучения. "Студенты НИТУ "МИСиС" в период весеннего семестра будут переведены на индивидуальный график обучения: дистанционно или очно - по выбору обучающихся", - говорится в сообщении.

Студентам разрешат не посещать очные занятия, за исключением лабораторных работ и всех видов итоговой и промежуточной аттестации: зачетов, экзаменов, защиты курсовых. Для того, чтобы перейти на дистанционный формат обучения, необходимо подать заявление. Также в вузе запущена круглосуточная горячая линия, карантин в университете не объявлялся.

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова также переходит на дистанционное обучение. "В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и выполнения указаний Минобрнауки России в РЭУ им. Г. В. Плеханова временно вводится дистанционный режим обучения: с 17 по 21 марта 2020 года", - сообщила пресс-служба. В период дистанционного обучения студентам разрешено свободное посещение учебных занятий, а c 17 марта до окончания режима отменены мероприятия промежуточной аттестации студентов.

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе 16 марта объявлен короткий учебный день, а с 17 марта университет переходит на дистанционное обучение. "Все мероприятия для студентов, абитуриентов и сотрудников отменены, перенесены на более поздние сроки или будут также переведены в дистанционный формат", - сообщила пресс-служба вуза.

О ситуации с коронавирусом

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 63 случая инфицирования.