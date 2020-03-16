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Около 600 вызовов обработали сурдопереводчики Системы-112 в Подмосковье с начала года

Операторы-сурдопереводчики удаленно помогают слабослышащим и незрячим людям в общении с сотрудниками многофункциональных центров, медицинских учреждений, социальных служб, банков и других организаций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сурдопереводчики Системы-112 Московской области с начала 2020 года обработали около 600 вызовов от людей с нарушениями слуха и речи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Системы-112.

"С начала 2020 года сурдопереводчики Системы-112 Московской области приняли около 600 вызовов от людей с нарушениями слуха и речи. Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего к сурдопереводчикам люди обращаются за медицинской помощью или за консультацией", - говорится в сообщении.

Общение ведется в трехстороннем формате - сурдопереводчик является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю - указания врача. Также операторы-сурдопереводчики удаленно помогают слабослышащим и незрячим людям в общении с сотрудниками многофункциональных центров, социальных служб, банков и других организаций, отмечает пресс-служба.

За помощью можно обратиться через мобильное приложение областной Системы-112 или отправив СМС на номер 112. Вызовы обрабатываются круглосуточно - оператор-сурдопереводчик работает в каждой смене.

В сообщении также уточняется, что возможность приема вызовов от людей с нарушениями слуха и речи в Систему-112 Московской области была внедрена летом 2016 года. За это время сурдопереводчиками было принято и обработано свыше 3 тыс. вызовов.

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