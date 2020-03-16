Площадь инфекционного центра в Новой Москве составит 70 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Площадь строящегося инфекционного центра в Новой Москве составит 70 тыс. кв. м, для его возведения выделена территория в 43 га. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Андрей Бочкарев.

"Новый комплекс будет предназначен для противовирусного лечения больных. Работы начались 11 марта, было принято решение мэром Москвы Сергеем Собяниным о строительстве этого большого корпуса, в котором, если потребуется, будет проводиться интенсивная терапия заболевших. Сейчас проводятся подготовительные работы, мы прорываемся объездными путями к основному месту строительства, которое занимает около 43 га. Основной центр [составит] около 70 тыс. кв. м. Сейчас задействовано более 500 единиц техники, более 2 тыс. человек находятся сейчас на работах именно по подготовке территории", - сказал Бочкарев.

Ранее он сообщил, что строительство инфекционного центра в новой Москве ведут одновременно несколько сетевых и отраслевых организаций стройкомплекса, параллельное ведение строительных процессов позволит сократить сроки возведения инфекционного центра в Новой Москве. Для строительства центра и его последующей эксплуатации будет построено около 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка.