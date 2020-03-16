Программа Дней франкофонии в Москве изменена в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Традиционные Дни франкофонии в Москве состоятся 19-29 марта, однако пройдут без участия гостей и участников из стран с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Соответствующие изменения внесены в программу мероприятий, сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Франции в России.

"В связи с санитарными мерами, принятыми мэрией Москвы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, была пересмотрена программа Дней франкофонии - 2020, - отметили в диппредставительстве. - Все запланированные мероприятия, предусматривавшие участие лиц из стран с неблагополучной ситуацией, были отменены. Другие мероприятия остаются в программе без изменений, если они не предполагают участия более 5000 человек (согласно распоряжению мэра Москвы)".

В посольстве обратили внимание на то, что Дни франкофонии "стали неотъемлемой частью российской культурной жизни". "Организованная посольствами, консульствами, Французским институтом в России и Франкотекой Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ) программа запланирована по всей территории РФ в сотрудничестве с 13 центрами "Альянс Франсез", сотней франкоязычных ресурсных центров, действующих в российских университетах, а также со средними школами и высшими учебными учреждениями, где преподают французский язык", - говорится в распространенном ранее пресс-релизе.

Программой Дней франкофонии предусмотрено несколько ключевых событий. Одним из них станет Кинофестиваль франкофонии, который пройдет в кинотеатре "Иллюзион" 25-29 марта. В рамках показа зрителям будут предложены киноленты, раскрывающие искусство современного кинематографа франкоязычных стран: Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады.

Познакомиться с богатством культур франкофонного мира за один день можно будет на Фестивале франкофонии в ВГБИЛ. Там будет представлена театральная постановка на французском языке "Быть или казаться" по пьесе "Les Forfanteries" бельгийского драматурга Оливье Койетта, а также состоятся дипломатические читки, образовательная выставка языковых и каникулярных программ "Study French", открытые уроки и многое другое.

Кроме того, в ходе Дней франкофонии изучающие французский язык смогут проверить знания посредством диктанта, игр и конкурсов. Любителей театра ждет франкофонный фестиваль "Зеленый мандарин", а для желающих познакомиться с франкоязычной литературой состоится презентация русского перевода романа "Окно" швейцарской писательницы Дуны Лу. Подробную программу Дней франкофонии можно найти на сайте посольства Франции в РФ.