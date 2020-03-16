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Распространение коронавируса нового типа

МГУ разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова принял решение разрешить студентам с 17 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Соответствующий приказ имеется в распоряжении ТАСС.

"При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть возможность перевода обучающихся на обучение по индивидуальным планам; <…> использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

О переходе на дистанционное обучение ранее сообщили Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Московский государственный институт международных отношений, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Первый московский медицинский университет им. Сеченова (Сеченовский университет).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 63 случая инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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