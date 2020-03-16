Всем посетителям судов Москвы будут измерять температуру

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд просит в случае недомогания воздержаться от посещений зданий судов столицы, проход туда будет осуществляться после измерения температуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В целях реализации мер, предусмотренных указом мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности", изменен режим посещения зданий районных судов города Москвы, Московского городского суда. При недомогании просим вас воздержаться от посещений зданий судов общей юрисдикции столицы. В случае необходимости подать процессуальные документы вы можете воспользоваться личным кабинетом Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы, а также услугами почтовой связи, в случае необходимости подать иные обращения вы можете воспользоваться сервисами электронной приемной единого информационного портала", - сказали в суде, отметив, что проход посетителей в здания судов будет возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством.

Также в пресс-службе Мосгорсуда отметили, что в настоящее время председатели районных судов приостановили прием граждан по понедельникам и четвергам.

"Между тем, данные меры не влекут изменений в расписании назначенных судебных заседаний, а также времени работы судов", - сказала представитель суда.

Ранее ТАСС сообщал, что посетителям арбитражного суда Москвы в рамках усиления карантинного контроля из-за коронавируса при входе будут измерять температуру.

Власти Москвы 14 марта признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности.