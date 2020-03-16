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Распространение коронавируса нового типа

Лечебные корпуса инфекционного центра в Новой Москве планируют начать строить 18 марта

Предполагается, что в строительстве будут задействованы около 5-6 тыс. человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство лечебных корпусов инфекционного центра в Новой Москве, который срочно возводят для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией, планируют начать 18 марта. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Андрей Бочкарев.

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"Мы планируем в среду уже начать строительство лечебных корпусов. Сейчас по всей Москве мобилизуются лучшие строительные компании, в пики [строительства] будут работать около 5-6 тыс. человек. Мы готовим еще две группировки [строителей], которые смогут заменить тех, кто устал. Сейчас идет мобилизация всех строительных компаний Москвы", - сказал Бочкарев.

Ранее он сообщил, что строительство инфекционного центра в Новой Москве ведут одновременно несколько сетевых и отраслевых организаций стройкомплекса, параллельное ведение строительных процессов позволит сократить сроки возведения инфекционного центра в Новой Москве. Для строительства центра и его последующей эксплуатации будет построено около 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным кольцом", где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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