Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти столицы установили денежную выплату медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Медицинские работники в Москве получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом", - сказала Ракова.

Она уточнила, что врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений - 30 тыс. рублей. Молодые специалисты - ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей

Всего, по словам вице-мэра, в расчете на три месяца медицинским работникам будет выплачено около 620 млн рублей. Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий и затем выплачиваться непосредственно сотрудникам.

Дополнительно для оказания помощи пациентам с пневмонией в городе перепрофилируют несколько медучреждений. Кроме того, было принято решение усилить выездную медицинскую службу поликлиник - к работе дополнительно будут привлечены 750 ординаторов", - добавила Ракова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.