{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве будет работать круглосуточно

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поручил штабу по экономическим вопросам разработать предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы Сергея Собянина.

"Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития - председателю штаба по мероприятиями по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Москве: перевести штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в указе.

Коме того, необходимо разработать ряд мер по оказанию адресной поддержки гражданам в Москве. Оперативному штабу по экономическим вопросам в Москве поручено подготовить предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

Так, 5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Подмосковья запустили сайт о профилактике коронавируса
Также в регионе работает горячая линия по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС