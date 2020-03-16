Штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве будет работать круглосуточно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы Сергея Собянина.

"Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития - председателю штаба по мероприятиями по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Москве: перевести штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в указе.

Коме того, необходимо разработать ряд мер по оказанию адресной поддержки гражданам в Москве. Оперативному штабу по экономическим вопросам в Москве поручено подготовить предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

Так, 5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.