Плановую диспансеризацию отменили в Москве из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Москвы отменили проведение плановой диспансеризации и профилактические медицинские осмотры на время действия приказа о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса. Об этом говорится в приказе департамента здравоохранения столицы.

"Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить: отмену на время действия настоящего приказа плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров", - говорится в указе, подписанным руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.

Документ также предписывает обеспечить запасы противовирусных препаратов в организациях стационарного типа, а также ежедневно информировать родственников о состоянии пациентов, находящихся на лечении.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. До 10 апреля запрещены массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.