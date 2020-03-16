{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Плановую диспансеризацию отменили в Москве из-за коронавируса

Также власти Москвы предписывают обеспечить запасы противовирусных препаратов в организациях стационарного типа, а также ежедневно информировать родственников о состоянии пациентов, находящихся на лечении

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Москвы отменили проведение плановой диспансеризации и профилактические медицинские осмотры на время действия приказа о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса. Об этом говорится в приказе департамента здравоохранения столицы.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Москва из-за коронавируса

"Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить: отмену на время действия настоящего приказа плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров", - говорится в указе, подписанным руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.

Документ также предписывает обеспечить запасы противовирусных препаратов в организациях стационарного типа, а также ежедневно информировать родственников о состоянии пациентов, находящихся на лечении.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. До 10 апреля запрещены массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Программа "Московское долголетие" приостановлена из-за ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС