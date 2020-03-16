Московская епархия пока не регламентирует количество прихожан

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московская городская епархия пока не регламентирует сокращение количества прихожан в храмах в связи с запретом на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Нет, [количество прихожан пока не регламентируется]. Только сегодня вышло распоряжение мэра, нет возможности так быстро реагировать на такие указания - нужно такие вещи серьезно продумывать, согласовывать, а затем принимать какие-то решения, они так быстро вряд ли могут быть приняты. Мы находимся в диалоге, в контакте с правительством Москвы", - сказал ТАСС священник.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временное закрытие школ и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.