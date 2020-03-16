Третьяковка впервые показала "Ветку" Монастырского, купленную на доход от эндаумента

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея впервые показала произведение "Ветка" Андрея Монастырского, приобретенную на доход от фонда целевого капитала. Это первые результаты работы эндаумента, отметила на презентации в понедельник вечером заместитель генерального директора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

"Сегодня мы показываем замечательное произведение современного искусства - "Ветку" Андрея Монастырского - в залах старой Третьяковской галереи [в Лаврушинском переулке]. Этот выбор неслучаен, этот выбор сознательный и он очень важен для нас. Дело в том, что "Ветка" Андрея Монастырского приобретена на доход от эндаумента, который был основан в прошлом году, и это первый результат его работы", - сказала Мрдуляш.

В июне прошлого года было объявлено, что Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина основала эндаумент. Фонд Потанина предоставил на эти цели 100 млн рублей. Сумму разделили на два фонда целевого капитала - "Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи" и "Развитие малых музеев". На проценты от работы первого и была приобретена "Ветка".

По словам Мрдуляш, коллекция галереи пополняется ежегодно - за счет даров и приобретений. "Как правило, государственного финансирования не хватает, коллекционеры или меценаты дают средства на те произведения, в которых больше заинтересованы они сами. Это всегда немножко такой компромиссный вариант. Когда у музея появляются собственные деньги, собственный доход - доход от эндаумента, на который он сам может решить, что и как покупать, это уникальная ситуация, уникальная возможность. В этом смысле люди, которые жертвуют деньги на наш эндаумент, они безоговорочно доверяют музеи и разрешают ему самому решать и самому формулировать, что должно попасть в коллекцию", - отметила заместитель гендиректора Третьяковки.

Поэтому местом для презентации был выбран зал исторического здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. "Мы сегодня показываем наш первый выбор, и мы его неслучайно показываем в окружении произведений, которые приобретались Павлом Михайловичем Третьяковым и которые сформировали историческую коллекцию ведущего музея русского национального искусства", - добавила Мрдуляш.

Скрещение нескольких лучей

Монастырский - один из пионеров московского концептуализма, художник, поэт, философ, теоретик искусства. В собрании галереи есть два объекта художника 1970-х годов - "Пушка" и "Дышу слышу". "Ветка" (1996) - инсталляция, посвященная австрийскому композитору Антону фон Веберну. Это акционный "музыкальный" объект (инструмент) одноразового использования, но звук, как говорит сам художник, в ней присутствует только как возможность. Если зритель решит потянуть ветку, чтобы услышать "музыку" - звук разматывающегося скотча, объект будет сломан.

"Эта работа сделана как бы на скрещении трех лучей, трех видов искусства, - рассказал собравшимся Монастырский. - Это изображение, сам объект, текст и это звуковой луч, который состоит из двух - из молчания, потому что ветка имплицитна и в себе содержит возможность звука, если ее потянуть вниз, начнется скрежет разматывающегося скотча, и музыковедческий текстовой момент - это о [композиторах] Штокгаузене и Антоне фон Веберне".

Художник озвучил и еще один "луч". "Это небольшой комментарий к этой "Ветке" и подпись к ней - потому что она нигде не подписана мной, а каждая работа по идее должна быть подписана. Я хочу, чтобы этот лист был как приложение к этой работе, в галерее", - добавил он. На листе, который он показал, написано: "Если бы я сейчас подошел к "Ветке" и, взявшись за нее, размотал скотч со звуком скрежета, это не было бы дзеном, потому что ситуация была бы символической и специальной. Прямизна звука дзен-ветки может быть обеспечена только случайным жестом - неизвестный, анонимный зритель без видео- и фотодокументирования просто вдруг ни с того ни с сего, в неизвестный момент подходит к ветке и разматывает веткой скрежещущий скотч".

Диалог "веток"

"Ветку" Монастырского показали в зале художника Александра Иванова, рядом с полотном "Явление Христа народу" и этюдом к этой картине "Ветка". В галерее отмечают, что дерево - излюбленный мотив романтического пейзажа, позволяющий решить проблему взаимоотношения предмета и пространства. По мысли Иванова, высшее начало жизни равно проявляет себя как в великом, так и в малом - например, в одинокой ветке.

"Создавая свое великое произведения "Явление Христа народу", Иванов мечтал побывать в Палестине. Ему это не удалось, и для него библейской Палестиной стала Италия. Для Иванова в этой картине должны были соединиться все первоэлементы бытия, все первоэлементы природы - вода и камни, ствол дерева, крона, листва, небо", - отметила на презентации доктор искусствоведения, старший научный сотрудник "Отдела живописи XVIII - начала XIX века" в Третьяковской галерее Светлана Степанова.

Это погружение в природу стало для Иванова душевной и творческой потребностью, добавила она. "Иванов был одним из самых глубоко погруженных в Библию художников, в эту книгу первобытия человеческой мысли. Для него природа хранила в себе, в том числе в таком маленьком элементе как ветка эти неиссякаемые жизненные природные силы, силы обновления природы", - отметила Степанова.