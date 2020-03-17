Прибывшие в Москву из неблагоприятных из-за COVID-19 стран могут заполнить анкету онлайн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут не только позвонить на горячую линию столичного департамента здравоохранения, но и заполнить анкету на портале правительства Москвы. С ее помощью можно отправить свои контактные данные медикам, сообщается во вторник на портале правительства Москвы.

"В Москве мы продолжаем вести активную работу с жителями из групп риска. Это в первую очередь граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо обязательно сообщить о своем приезде и заполнить анкету на портале mos.ru. В городе работает специальная горячая линия, на которой операторы регистрируют прибывших из неблагополучных стран", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ракова добавила, что с помощью анкеты можно сообщить, из какой страны жители Москвы или туристы прилетели в столицу, указать номер рейса, а также оставить телефон и другие контактные данные, с помощью которых с ними свяжутся медики.

Задать вопросы о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Операторы принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.