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Еще два аварийно-спасательных отряда создадут в Новой Москве

На сегодня в ГКУ "ПСЦ" семь отрядов и более 200 аттестованных спасателей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дополнительную профессиональную подготовку спасателей по специализации планируют провести в Москве, еще два аварийно-спасательных отряда создадут в ТиНАО. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "Пожарно-спасательного центра" (ПСЦ) Александр Квитка.

"С присоединением новых территорий и расширением Москвы у нас дополнительно планируется создание двух аварийно-спасательных отрядов в ТиНАО", - сказал Квитка.

Он отметил, что была разработана потенциально новая система реагирования на происшествия и ЧС, то есть в городе на происшествия выезжают подразделения по специализации аварийно-спасательных работ. Планируется также провести дополнительную профессиональную подготовку спасателей по специализации, чтобы на различные происшествия реагировали обученные и оснащенные люди. На сегодня в ГКУ "ПСЦ" семь отрядов и более 200 аттестованных спасателей.

Как напомнил начальник центра, в прошлом году были созданы мотогруппы спасателей - 160 человек на 22 мотоциклах. Они могут даже в часы пик быстро приехать на место происшествия.

"Основная часть выездов спасателей - это ДТП и происшествия "социальной направленности": помощь гражданам, происшествия с детьми и другие вызовы. В 2019 году наши спасатели совершили почти 12,5 тыс. выездов: 455 на ДТП и 8,8 тыс. на происшествия социального характера", - добавил Квитка.

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