Движение транспорта ограничат около закрытой Некрасовской линии метро в Москве с 20 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям заранее спланировать маршрут при проезде с 20 по 24 марта около закрытой Некрасовской линии метро. Некоторые участники дорог будут закрыты для проезда личного транспорта, об этом во вторник журналистам соообщила руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.

Некрасовская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров для подключения шести новых станций к действующей инфраструктуре с 20 по 24 марта.

"Мы обращаем внимание водителей, что будут введены ограничения. Будут ограничены несколько съездов, в том числе с улицы Молдагуловой на МКАД и на других участках. Кроме того, на нескольких улицах будет запрещена парковка для обеспечения приоритета городского транспорта. Мы просим заранее ознакомиться со всеми изменениями на нашем сайте", - сказала Писарь.

Она добавила, что в районах, где закроют станции метро, будет обеспечен приоритет городского транспорта. Для компенсационных маршрутов будут обособленные выделенные полосы на нескольких участках, в том числе на Косинском шоссе и на проектируемом проезде, а также на улице Покровская. Проезд такси на выделенных полосах будет запрещен на данный период времени.

"Будут установлены комплексы фото- и видеофиксации, чтобы автобусы могли спокойно и беспрепятственно проезжать и перевозить пассажиров на время, пока закрыты станции метро", - сказала Писарь.

Открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.