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Распространение коронавируса нового типа

Строящуюся инфекционную больницу в Новой Москве оперативно подключат ко всем коммуникациям

Власти Москвы отметили, что строительство центра ведется в ускоренном темпе и с опережением графика

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Инженерные коммуникации будут подведены к строящемуся быстровозводимому мобильному комплексу инфекционной больницы в Новой Москве в кратчайшие сроки. Новый центр, строящийся в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, будет оперативно обеспечен водой, электричеством и теплом, сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

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"По поручению мэра Москвы принято решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Работы ведутся в ускоренном темпе и с опережением графика. Нами были налажены оперативные поставки материалов со всей России, и мы используем новейшие технологии, включая собственные разработки", - цитирует пресс-служба слова Бирюкова.

Он добавил, что в ближайшее время объект будет подключен к магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации, будут возведены котельная, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков. В настоящее время ведется прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления общей протяженностью около 6 км.

"В среднем газопровод такой протяженности строится не менее полутора лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова. Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой - порядка 2,5 тыс. куб. м/ч. Кроме котельной, мы смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе", - отмечается в сообщении.

Для обеспечения больницы питьевой водой "Мосводоканал" приступил к строительству современного водозаборного узла общей производительностью 1,2 тыс. кубов в сутки. Источником послужат подземные ключи, для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500 куб. м каждый. Также готовится станция водоподготовки для очистки воды и насосная станция, которая будет подавать очищенную воду в водопроводную сеть.

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Кроме того, "Мосводосток" возведет два локальных очистных сооружения, а компания "Россети Московский регион" выдаст 8 МВт мощности новой больнице. Идут работы по прокладке двух кабельных линий, закуплено шесть распределительных электроподстанций, отмечается в сообщении.

О мобильном медцентре

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в поселке Коммунарка и ИКБ № 1. Под застройку выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом. В проекте инфекционного центра предусмотрены боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для персонала.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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