Более 14 тыс. деревьев и кустарников высадят в столичных детских садах весной

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 14 тыс. деревьев и кустарников высадят в детских садах Москвы весной этого года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Этой весной на территориях 64 детских садов высадят 363 дерева и 13766 кустарников", - сказали в пресс-службе.

Наиболее масштабное озеленение пройдет на территории детского сада № 766 в САО, где высадят 102 дерева, и дошкольных отделений школы № 1883 "Бутово" в ЮЗАО.

"Только за 2019 год в рамках акции департамента природопользования и охраны окружающей среды "Миллион деревьев" высажено более 14 тыс. деревьев и 780 тыс. кустарников, всего озеленили 3060 московских дворов", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году планируется высадить около 3,5 тыс. деревьев и 298,5 тыс. кустарников по результатам голосования на портале "Активный гражданин". Всего в рамках акции "Миллион деревьев" в 2020 году планируется высадить порядка 19 тыс. деревьев и 615 тыс. кустарников.