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Распространение коронавируса нового типа

Медицинский комплекс в Новой Москве для борьбы с коронавирусом построят за месяц

Он будет рассчитан на 500-600 коек, 250 из которых будут реанимационными
Строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве, 17 марта 2020 года Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве, 17 марта 2020 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА. 17 марта. /ТАСС/. Современный мобильный медицинский комплекс в рамках мер по борьбе с коронавирусом на 500-600 коек, из которых 250 будут реанимационными, будет построен в Новой Москве в течение месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину.

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"Мы развернули на действующей больничной сети дополнительные мощности, в том числе и в Коммунарке, тем не менее, мы приступили к строительству дополнительных мощностей - современного мобильного комплекса на 500-600 коек, из них практически 250 - это реанимационные койки, которые требуют самого высокого уровня оборудования, высокотехнологичного", - сказал Собянин в ходе ознакомления президента РФ с новым информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране и в мире.

По словам Собянина, центр расположится на площади 70 тыс. кв. м с 15 тыс. единиц медицинской техники, в нем будут больничные корпуса, корпуса для персонала и т.д.

"Три дня тому назад мы вышли на площадку, около двух тысяч рабочих уже работает на площадке, одновременно готовим основание, готовим сами конструкции корпусов, закупаем медицинское оборудование, допроектируем рабочие чертежи и так далее", - сказал мэр Москвы, и добавил: "Я думаю, в течение месяца госпиталь будет построен, и он будет служить не только в этот период, но и останется надолго".

"Вот это самое главное. Я так понимаю, что для Москвы, Московского региона, это востребованное учреждение медицинское, вне зависимости от ситуации с коронавирусом", - сказал президент РФ.

Мэр Москвы рассказал, что в инфекционной больнице столицы, которая находилась в не очень хорошем состоянии, началось строительство капитального здания. "Потребуется два-три года, а этот мы возведем в течение месяца", - сказал Собянин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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