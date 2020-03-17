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Распространение коронавируса нового типа

Соблюдающие домашний карантин москвичи могут выгуливать собак и выносить мусор

В столичном общественном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что выходить на улице можно в малолюдное время и обязательно в медицинской маске

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Жители столицы, соблюдающие домашний карантин из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, могут покидать дом в случаях крайней необходимости, например, для выноса мусора или выгула собаки. Об этом сообщили ТАСС в столичном общественном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на дому в течение 14 дней на граждан, прибывающих из США, Великобритании, стран Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. Работодателей в Москве обязали не допускать на работу сотрудников, которые должны находиться на карантине после посещения стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

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"Если вы живете один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью ваших друзей и знакомых. В случае крайней необходимости - выбросить мусор, выгулять собаку, - возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске. Обращаем внимание, осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения. Обращаем внимание, что режим самоизоляции необходимо соблюдать всем лицам, проживающим вместе с вами", - сказали в штабе.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила ТАСС, что занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, при этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов. Кроме того, до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие" и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования, 53 из них - в Москве.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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