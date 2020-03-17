Московская хоральная синагога ограничит количество людей на общинных мероприятиях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московская хоральная синагога не прекращает деятельности в связи с коронавирусом, но ограничит количество людей на общинных мероприятиях 50 присутствующими. Об говорится в обращении главного раввина Москвы, президента Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта, распространенном пресс-службой раввина во вторник.

"Несмотря на то, что двери Московской хоральной синагоги открыты, мы призываем всех соблюдать меры профилактики, разработанные как городскими властями, так и нашей общиной, и ограничить по возможности посещение общественных мест без крайней необходимости <...> Мы предупреждаем, что количество людей на всех общинных мероприятиях будет ограничено 50-ю участниками [в соответствии с указом мэра Москвы]", - говорится в обращении.

Раввин также призвал избегать тактильного контакта с людьми, соблюдать дистанцию около двух метров при общении, и уделять особое внимание гигиене. "Рекомендуется проводить уроки дистанционно, онлайн и по телефону. Это касается уроков Торы и других образовательных программ <...> Старшее поколение является наиболее уязвимыми, и мы рекомендуем им оставаться дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. А глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 марта поручила главам регионов РФ ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса.

Ранее Федерация еврейских общин России (ФЕОР) заявила, что еврейские учебные заведения закрываются на карантин в связи с коронавирусом и по возможности переходят на онлайн-обучение. Президент ФЕОР Александр Борода сообщил журналистам, что организация будет проводить молитвы с учетом ограничений, введенных в столице.