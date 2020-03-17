Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы вечером во вторник достигли восьми баллов из максимальных 10. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Карты" на 19:50 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской, Устьинской, Николоямской набережным, Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено на Тверской улице, улице Большая Лубянка, Моховой улице.

На МКАД также движение местами затруднено.