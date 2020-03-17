В Москве опровергли информацию о распылении лекарств для дезинфекции с вертолетов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Утверждения о планах распыления ночью в Москве с помощью вертолетов дезинфицирующих средств не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что ночью в Москве планируется распылять специальные средства для дезинфекции с помощью вертолетов.

"В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова опровергла информацию о возможном закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице достигло 56 человек. Все заболевшие прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.