До 9 градусов тепла и порывистый ветер прогнозируют в Москве в среду

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов.

В Подмосковье ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля, в ночь на четверг термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.

Юго-западный и западный ветер днем составит 5-10 м/с, местами - порывы до 15 м/с. Ночью порывы ветра могут усилиться до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве с 11:00 мск среды до 11:00 мск пятницы, в Подмосковье - с 09:00 мск среды до 09:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.