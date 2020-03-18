Вильфанд: зима вновь заглянет в Москву на выходные

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Резкое похолодание, температура ниже нормы, северный ветер и небольшой снег придут в Москву в выходные дни. Однако, в этот раз возвращение зимы будет приятным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное изменение циркуляции в выходные дни. Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет. В воскресенье температура и вовсе прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса. Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ночь на субботу ожидается 2-7 градусов мороза, днем - 1 градус мороза - 4 градуса тепла. В воскресенье понижение температуры продолжится: ночью прогнозируется 5-10 градусов мороза, днем - 2 градуса мороза - 2 градуса тепла. Осадки в воскресенье не ожидаются, отметил метеоролог.

"Начало следующей недели тоже прогнозируется прохладным. В ночь на понедельник ожидается минус 2 - минус 7, днем около 0 отметки", - сообщил Вильфанд.