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Более 350 тыс. москвичей открыли электронные медицинские карты

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в течение года в электронной медицинской карте также появятся, в частности, разделы с рецептами, выданными направлениями и записями на прием к врачам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 350 тыс. москвичей получили доступ к своей электронной медицинской карте и теперь могут удаленно знакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами исследований и выписными эпикризами из стационаров. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Доступ к электронной медицинской карте позволяет жителям города в любое время посмотреть информацию о своем здоровье. В феврале мы также открыли для родителей возможность просматривать прививочные карты детей. На сегодняшний день уже более 350 тыс. человек получили доступ и могут пользоваться открытыми разделами медкарты. Мы продолжаем развивать сервис и дальше", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

По ее словам, в течение года в электронной медицинской карте также появятся разделы с рецептами, выданными направлениями, записями на прием к врачам, информацией о диспансеризации и вызовами бригад скорой помощи. Планируется, что вскоре пациенты смогут самостоятельно заполнять анкеты с анамнезом жизни и семейным анамнезом, а у родителей появится возможность загружать в электронную медкарту сканы документов о прививках, сделанных детям в частных и федеральных клиниках.

С середины января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к электронным медицинским картам. Теперь они могут отслеживать выданные направления, записи на прием, а также получать результаты анализов онлайн. Самостоятельно получить доступ к своей медицинской карте и картам детей могут пациенты поликлиник старше 15 лет при наличии оформленного в Москве полиса ОМС.

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