Портал "Дистанционное и электронное обучение" стал доступен для школьников Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Портал "Дистанционное и электронное обучение" стал доступен для школьников и учителей образовательных организаций Москвы. Об этом в среду сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Татьяна Васильева на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

"Мы запустили новый портал под названием "Дистанционное и электронное обучение". Мы собрали в помощь всю необходимую информацию для учеников и учителей. Туда входят перечень доступных сервисов со всеми необходимыми ссылками, методики и инструкции по организации вебинаров, электронному журналу и дневнику", - уточнила Васильева.

Она добавила, что на портале работает горячая линия для школьников и учителей.

"На портале есть перечень ресурсов для организации дистанционного обучения. Все они действующие. На сегодняшний день почти все поставщики образовательных ресурсов вышли с инициативой помогать и включаться в организацию дистанционного обучения, этот перечень будет расширяться", - сказала Васильева.

По ее словам, школьникам помогает еще один ресурс - МосОбр.ТВ. Там размещается расписание, есть видеотрансляции уроков.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.