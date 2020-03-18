Подвальные помещения в доме-книжке на Новом Арбате в Москве выставлены на торги

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на открытые торги единым лотом несколько подвальных помещений в доме-книжке на Новом Арбате, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Предложения аренды или продажи отдельных помещений в составе домов-книжек на городских торгах встречаются нечасто. С 2014 года через аукционы было арендовано восемь таких лотов общей площадью почти 160 кв. м. Выставленный сегодня на торги лот имеет свободное назначение и может стать востребованным предложением для бизнеса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Подвальные помещения общей площадью 951 кв. м находятся по адресу: Новый Арбат, 21. Стартовая цента за один квадратный метр составит 78,8 тыс. рублей. "За эту стоимость победителю открытого аукциона предлагается приобрести сразу несколько подвальных помещений. Все они подготовлены для дальнейшей эксплуатации - оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями", - пояснил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В здании, где расположены помещения, находятся офисы общественных организаций, коммерческих компаний, кафе и рестораны. Этот дом-книжка - один из четырех 26-этажных строений, фасады которых напоминают раскрытые книги.

Торги организованы столичным департаментом по конкурентной политике. Заявку на участие можно подать до 30 апреля.